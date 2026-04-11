Автор фото: благотворительный фонд «ТРАМПЛИН»

В Казани в седьмой раз свои таланты на большой сцене покажут дети с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль талантов пройдет в КЦ «Пушкин» по улице Карла Маркса 22 апреля с 12:00 до 13:30.

В концерте участвуют хор сотрудников мэрии Казани и шоу-группа «Театр Джива». На праздник приглашены российский блогер и параальпинист Рустам Набиев, народная артистка Татарстана певица Эльмира Калимуллина, заслуженная артистка РТ хормейстер Ксения Романова, популярный ведущий и блогер Айваз Садыров, сообщают организаторы - казанский благотворительный фонд «Трамплин».

Зрители увидят 9 творческих номеров, включая танцы, хоровое пение, театральную импровизацию, арт-дизайн и игру на гитаре. Их также ждут анимация детских рисунков с помощью нейросети, а также выставка рисунков и экспозиция проектов по робототехнике.

Ранее мы рассказали, что ждет зрителей на открытии фестиваля «НУР» в Казанском цирке. Количество билетов ограничено.

