На большую сцену в Казани выйдут дети с ограниченными возможностями здоровья
Зрители увидят танцы, театральную импровизацию, арт-дизайн, услышат песни и игру на гитаре.
В Казани в седьмой раз свои таланты на большой сцене покажут дети с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль талантов пройдет в КЦ «Пушкин» по улице Карла Маркса 22 апреля с 12:00 до 13:30.
В концерте участвуют хор сотрудников мэрии Казани и шоу-группа «Театр Джива». На праздник приглашены российский блогер и параальпинист Рустам Набиев, народная артистка Татарстана певица Эльмира Калимуллина, заслуженная артистка РТ хормейстер Ксения Романова, популярный ведущий и блогер Айваз Садыров, сообщают организаторы - казанский благотворительный фонд «Трамплин».
Зрители увидят 9 творческих номеров, включая танцы, хоровое пение, театральную импровизацию, арт-дизайн и игру на гитаре. Их также ждут анимация детских рисунков с помощью нейросети, а также выставка рисунков и экспозиция проектов по робототехнике.
Ранее мы рассказали, что ждет зрителей на открытии фестиваля «НУР» в Казанском цирке. Количество билетов ограничено.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Проектная документации уже разрабатывается.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.