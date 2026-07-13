Культура
13 июля 17:02
Автор материала:
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Ольга Юхновская

«Прогулка» в книжном магазине: Мария Дубровина выступит в «Смене»

В Казани пройдет концерт-презентация дебютного альбома певицы «Прогулка».

«Прогулка» в книжном магазине: Мария Дубровина выступит в «Смене»

Автор фото: ЦСК «Смена»

Мария Дубровина - сценарист, художник-аниматор, педагог-режиссер студии «ДА». Как музыкант уже получила известность в альтернативных музыкальных кругах, ее выступления поклонники ждут во многих городах.

Альбом «Прогулка» - это сочетание голоса Марии Дубровиной, акустической гитары и экспериментальной электроники Александра Зайцева, выступившего продюсером записи и издавшего альбом на своем лейбле «Тут так». Вместе они сыграют концертные версии песен и расскажут о том, как создавался проект.

В альбоме 14 коротких треков примерно на сорок минут: это «Ядерная весна», «В отражении», «Слышно», «Подарки», «Брют», «Не главное», «Курьер», «Пешка», «Мать-и-мачеха», «Иди отсюда», «Колыбельная», «Прогулка», «Зима», «Инстаграм». Автор текстов – Мария Дубровина (за исключением 7-го сингла, текст к которому создал Александр Скидан), музыка тоже Дубровиной, кроме 4-й и 8-й композиций, написанных совместно с Александром Зайцевым.

Автор фото: ЦСК «Смена»

Вышедший первого марта 2026 года релиз альбома доступен на всех цифровых площадках, его активно слушают. «Прогулка» получает хорошие отзывы не только среди слушателей, но и профессионального сообщества. Например, челябинский музыкант Иван Лужков пишет: «Завидую ее умению соединять точность и сложность. У Марии в центре музыки - голос и акустическая гитара. Слова экономные, уверенно и четко прочерчивают образы, при этом небанальные. Нет штампов, клише. Мелодии запоминаются, но не гонятся за хуками, текут свободно и гармонично, сохраняют спокойное, несуетливое движение. Звук прозрачный и насыщен деталями».

Автор фото: ЦСК «Смена»

Заметим, что владелец лейбла «Тут так», известный своими музыкальными проектами «Елочные игрушки» и 2H Company, Александр Зайцев далеко не чужой человек для Казани: он является преподавателем Школы «Новая Смена». В результате сотрудничества лейбла «Тут так» и казанской культурной институции вышли два альбома: Various artists - «Бюро Находок. Электронная музыка подростков Татарстана» и Various artists - «Новая Смена: рифмы и ритмы подростков Казани» (2025).

Специальный гость вечера - молодой казанский музыкант, выпускник лаборатории «Рифмы и Ритмы», выступающий под псевдонимом Явь0684. Он представит программу экспериментальной электронной музыки в жанрах idm и ambient.

Автор фото: ЦСК «Смена»

Презентация состоится 17 июля, начало в 20:00 (адрес «Смены» - улица Бурхана Шахиди, 7). Важное дополнение: концерт пройдет в набирающем популярность камерном формате Tiny Desk, и это редкая возможность послушать музыкантов, расположившись прямо между книжных полок «Смены» и виниловых выкладок одноименного магазина. Плюс в том, что гости смогут заодно пообщаться накоротке с музыкантами.

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