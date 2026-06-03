Над книгой работают учёные из Казани, Москвы и Владикавказа.

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Директор института мировой литературы имени Горького Вадим Полонский сообщил, что том татарской литературы из серии «Библиотека литературных шедевров народов России» планируют издать в 2027 году. В него войдут произведения поэта-героя Мусы Джалиля. Сейчас учёные из Казани, Москвы и Владикавказа активно работают над первыми двумя томами — татарским и осетинским, посвящённым Коста Хетагурову.

По словам Полонского, все отобранные тексты уже полностью готовы к научной публикации. К концу 2026 года научную работу над ними рассчитывают завершить, а затем перейти к редактуре и корректуре. Всего же в рамках серии планируется выпустить 20 томов. Шесть из них посвятят литературам народов Поволжья, Приуралья и Урала, семь — Северного Кавказа, шесть — Сибири, Севера и Дальнего Востока, ещё один том — Северо-Западу России.

Пока каждую национальную литературу будет представлять один писатель — основоположник или классик. Полонский пояснил, что культурное богатство страны безгранично, а возможности команды проекта ограничены.

Президент России Владимир Путин назвал запуск серии значимым событием. В заседании совета, где это обсуждалось, принял участие и директор института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.

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