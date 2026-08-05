Культура
5 августа 15:33
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«Вечерняя Казань»

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Проведение конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии оказалось под вопросом

Гарантии проведения мероприятия нет.

Проведение конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии оказалось под вопросом

Автор фото: скриншот видео YouTube

Конкурс «Интервидение» может не состояться в Саудовской Аравии, как это планировалось ранее, так как гарантии проведения мероприятия нет. Об этом пишет ТАСС.

Под вопросом находятся такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия.

При этом на финале конкурса в 2025 году говорилось, что Саудовская Аравия станет страной проведения мероприятия в 2026 году. Но после этого власти страны публично не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщали никаких подробностей.

Напомним, в прошлом году победу на «Интервидении» одержал вьетнамский певец Дык Фук. Исполнитель говорил, что намерен отправить часть выигрыша на благотворительность в России. Финальный концерт конкурса прошел на сцене «Live Арены» в Москве. Всего участие в «Интервидении» приняли представители 22 стран. Второе и третье места заняли конкурсанты из Киргизии - трио Nomad и Дана Аль-Мир из Катара.

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