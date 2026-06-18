Международный кинофорум пройдет в столице Татарстана с 4 по 8 сентября.

Автор фото: пресс-служба «Алтын Минбар» (церемония закрытия XXI фестиваля)

В 2026 году свое желание участвовать в нем изъявили желание кинематографисты 66 стран, причем, со всех континентов. Впервые в истории фестиваля «Алтын минбар» заявлены картины из Венесуэлы, Султаната Бруней и Того.

Всего в оргкомитет поступило 1030 фильмов различных жанров: от полнометражного игрового до анимационного, а также набирающего популярность снятого в вертикальном формате. Однако через «сито» до конкурсной программы кинофорума дошли не все желающие.

По итогам работы международной отборочной комиссии, которую возглавила продюсер, директор Нового института культурологии, руководитель отдела и ведущий научный сотрудник ВГИК Нина Кочеляева, и сформирована конкурсная программа. В нее вошли 54 фильма из 21 страны: России, Малайзии, Шри-Ланки, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана, Турции, Египта, Таджикистана, Испании, Сирии, Индии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Того, Азербайджана, Туниса, США, Алжира, Марокко, Казахстана.

Подробнее узнать о вошедших в шорт-лист XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» фильмах можно здесь.

Автор фото: пресс-служба «Алтын Минбар» Автор фото: пресс-служба «Алтын Минбар» Автор фото: пресс-служба «Алтын Минбар»

По десять картин представлено в номинациях «Полнометражные игровые фильмы», «Короткометражные игровые фильмы», «Документальные фильмы», «Анимационные фильмы» и еще 14 лент – в Национальном конкурсе (в нем участвуют киноработы татарстанского производства и фильмы о Татарстане). Основные номинации Национального конкурса: лучший национальный фильм, лучший документальный национальный фильм, лучший короткометражный национальный фильм, лучший национальный фильм для детей. В этом году впервые будут выбирать «Лучший национальный сериал»!

- Важно, что это могут быть не только сериалы, снятые нашими кинематографистами, но и проекты, посвященные Татарстану, Казани, нашему народу и его культуре, будь то документальные сериалы или биографические картины. Помимо традиционных национальных сериалов на татарском языке, мы принимали к рассмотрению и такой современный ресурс, соответствующий духу времени и позволяющий реагировать на быстрые изменения в кинопроизводстве, - это и вертикальные сериалы, веб-сериалы и другие форматы, - пояснила исполнительный директор фестиваля «Алтын минбар» Миляуша Айтуганова. - Сегодня включение такой категории вполне оправдано и своевременно».

Автор фото: пресс-служба «Алтын Минбар» Автор фото: пресс-служба «Алтын Минбар» Автор фото: пресс-служба «Алтын Минбар» Автор фото: пресс-служба «Алтын Минбар»

Отметим, что на прошлогоднем кинофестивале лучшим национальным фильмом признали картину «Дочки-матери» режиссеров Ирека Хафизова и Юлии Захаровой, лучшим документальным национальным фильмом стала лента «Русалки» режиссера Анны Баязитовой, а лучшей короткометражкой – фильм «Человек уходит – песня остается» режиссера Александра Далматова. Приз в номинации «Лучший национальный фильм для детей» в 2025-ом вручили проекту «Туган Батыр» режиссера Натальи Ниловой.

Подчеркнем, что традиционно в конкурсную программу форума включаются российские и зарубежные картины, отобранные комиссией, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма. Ведь девиз Международного кинофестиваля «Алтын минбар» остается неизменным в течении долгих лет со дня основания: «Через диалог культур – к культуре диалога».

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