Культура
17 апреля 15:57
Автор материала:Ольга Юхновская

Созданная в Казани опера «Сююмбике» вошла в «Золотой фонд постановок России»

Премьера телеверсии спектакля состоится текущей весной на телеканале «Большой эфир».

Автор фото: ТАГТОиБ им. М.Джалиля

Съемки оперы «Сююмбике» композитора Резеды Ахияровой состоялись в Казани рамках масштабного проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры» несколько дней назад.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры РФ по заказу Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) и приурочен к празднованию 150-летия союза. Главная идея - создание крупнейшей видеотеки спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности России.  Учитывая, что 2026-й объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России, новый этап съемок проекта посвящен популяризации культурного разнообразия народов страны, которое находит отражение и в драматическом искусстве.

Автор фото: ТАГТОиБ им. М. Джалиля

- Создавая уникальную видеотеку, мы отчетливо видим, как рожденные в разных уголках страны спектакли говорят на универсальном языке вечных ценностей: семьи, справедливости, любви к Родине. Сохраняя их с помощью современных технологий, мы укрепляем фундамент нашей общей идентичности, - отмечает генеральный продюсер проекта «Золотой фонд театральных постановок России» Михаил Анисимов.

С февраля по апрель съемочная группа посетила 17 городов, побывав в 21 театре. Одним из адресов стал Татарский академический государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. Съемка оперы «Сююмбике» велась в присутствии зрителей, в процессе задействовали семь камер, которые вели запись в качестве 4K.

- Опера «Сююмбике» была создана по заказу театра в 2018 году, и с тех пор стала одним из самых востребованных и любимых зрителем спектаклей. Мы рады, что благодаря проекту «Золотой фонд театральных постановок России» с этим монументальным произведением о трагической судьбе казанской царицы познакомятся зрители разных городов нашей страны, - считает директор театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, заслуженный работник культуры РФ Рауфаль Мухаметзянов.

Автор фото: ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Кстати, запись оперы «Сююмбике» после телепремьеры будет доступна бесплатно для широкой аудитории в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ», в разделе «Золотой фонд театральных постановок России». 

Читайте также: Новый экскурсионный маршрут стартует в день рождения Тукая. Мероприятие пройдет по Старо-Татарской слободе, а завершится чайной церемонией в настоящей юрте.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.