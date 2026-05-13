Различные интерактивные акции будут проходить 16 мая.

Автор фото: пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль»

В Казанском кремле 16 мая пройдет «Ночь музеев», стало известно, какие мероприятия можно будет посетить. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Акция начнется в 17:30 с бесплатного спектакля «Гости Аллеи» и продолжится квестами, экскурсиями, мастер-классами и другими интерактивами до 23:00. Попасть на мероприятия можно будет по специальному билету на акцию «Ночь музеев».

Программа мероприятий на территории и в музеях Казанского кремля:

17:30—18:00 Спектакль «Гости Аллеи», 6+ (вход свободный)

20:00—22:00 Анимация в светодиодных костюмах от шоу-театра «Джива», 3+ (вход свободный)

Музей естественной истории Татарстана

18:30—19:00 Коллективный АРТ «Ночные коты Казани», 3+ (по специальному билету на Ночь музеев)

18:30—20:00 Квест по выставке «Сокровища контрабандистов», 7+ (по специальному билету)

18:30—21:00 Квест по основной экспозиции музея для всей семьи, 7+ (по специальному билету на Ночь музеев)

18:30—22:00 Настольные игры для всей семьи, 4+ (по специальному билету на Ночь музеев)

18:30,19:30 Мастер-класс «Магия камня», 6+

18:30—20:30 Переводные татуировки, 0+ (по специальному билету на Ночь музеев)

19:00—20:30 Лепка из полимерной глины «Веселые зверята», 3+ (по специальному билету на Ночь музеев)

19:00—20:00 Интерактивное научное шоу «Шоу в темноте», 6+

19:00—20:30 Рисование углем «Карта впечатлений», 4+ (по специальному билету на Ночь музеев)

19:00,19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:30 Медиаинсталляция «Казанское море», 0+ (по специальному билету на Ночь музеев)

20:30—20:45 Сумеречная экскурсия по выставке «Сокровища контрабандистов», 7+ (по специальному билету на Ночь музеев)

21:00, 22:00 «Сумеречная экскурсия», 7+ (по специальному билету на Ночь музеев)

Музей исламской культуры

18:00—19:00 Лекция-беседа «Исламские коллекции в музеях мира», 6+ (по специальному билету на Ночь музеев)

19:00—23:00 Персональная выставка молодого каллиграфа, 0+ (по специальному билету на Ночь музеев)

20:00—21:00 Мастер-класс по исламскому искусству, 6+ (по специальному билету на Ночь музеев)

21:00—22:00 Ночная квест-экскурсия, 6+ (по специальному билету на Ночь музеев)

Музей истории Благовещенского собора

18:00—19:00 Мастер-класс «Бумажная скульптура: Серафим» от художницы Ирины Зелёновой, 6+

19:30—21:30 Публичный разговор с художниками «Христианское искусство сегодня», 6+ (по специальному билету на Ночь музеев)

Музей Спасской башни

18:30—21:30 Мастер-класс «Путь стрелы», 8+

19:00—20:30 Проект «Музыка башни», 0+

21:45—22:45 Сумеречный аудиоспектакль «Тайна Спасской башни», 6+

Музей Пушечного двора

18:30—20:00 Мастер-класс «Литейная мастерская», 6+

20:15—21:45 Мастер-класс «Свечеварение», 6+

Выставочные залы Присутственных мест

18:30—19:30 Спектакль «Куликовская битва» от театра сторителлинга Константина Кожевникова, 7+

20:00—22:00 Диджей-сет на выставке «Культурный код Казани: духовное наследие и традиции», 0+ (по специальному билету на Ночь музеев)

18:30—23:00 Квест по выставке «Казанское Поволжье: образы народной культуры», 8+ (по специальному билету на Ночь музеев)

Центр «Эрмитаж-Казань»

18:30 Экскурсия с дизайнерами выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века» Ильей Николаевичем Артамоновым и Александром Петровичем Леухиным, 6+ (по специальному билету на Ночь музеев)

18:30—21:00 Эрмитажная библиотека на выставке «Юсуповы. Роскошь сквозь века», 6+ (по специальному билету на Ночь музеев)

19:30, 21:00 Музыкальная программа со струнным квартетом камерного оркестра La Primavera, 6+ (по специальному билету на Ночь музеев)

19:30 Мастер-класс «Жемчужная роскошь» — создание брелоков для сумки из жемчужных бусин, 6+

19:30—21:00 Станция «Канцелярия писем», 6+ (по специальному билету на Ночь музеев)

21:30 Экскурсия с Джаннат Мингазовой, экспертом моды, 6+ (по специальному билету на Ночь музеев)

Музей истории государственности татарского народа и РТ

19:00—21:00 Мастер-класс «Татарский шов», 7+

19:00—21:00 Чтение стихов Г. Тукая, 0+ (по специальному билету на Ночь музеев)

Выставочный зал «Манеж»

19:00 Мастер-класс «Пушистая акварель», 6+

20:00 Кураторская экскурсия в арт-пространстве «Коммуналка», 6+ (по специальному билету на Ночь музеев, необходима предварительная регистрация)

Отдел экскурсионной работы

18:00 Музейное занятие «Привет из прошлого», 6+

19:00 «Экскурсия от чиновника особых поручений», 6+ (вход свободный, необходима регистрация)

