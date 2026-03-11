Казанский театр юного зрителя примет один из ведущих театров РТ на своей временной сцене.

Автор фото: театр «Мастеровые»

Русский драматический театр «Мастеровые» из Набережных Челнов покажет в столице республики две постановки: драму «Педагогическая поэма» (13 марта, в 13:00 и 18:30) и трагикомедию «Фальшивая нота» (14 марта, в 14:00 и 18:30). Двухдневные гастроли пройдут по адресу улица Горького, 13.

Отметим, что «Педагогическая поэма» в «Мастеровых» - единственная на сегодняшний день постановка в России по самому известному произведению советского педагога и писателя Антона Семеновича Макаренко. Премьера спектакля состоялась 31 октября 2024 года, он пользуется огромным успехом у зрителей (кстати, действие длится 2 часа 40 минут с антрактом). За драматургию отвечала Ярослава Пулинович (Москва), режиссер-постановщик - Егор Чернышев (Санкт-Петербург), в команде создателей еще трое петербуржцев – сценограф и автор костюмов Светлана Тужикова, композитор Сергей Ушаков и видеохудожник Игорь Домашкевич. Художник по свету – Эмиль Авраменко (Самара).

Автор фото: театр «Мастеровые»

Постановка «Фальшивая нота», премьерный показ которой прошел 10 декабря 2024-го, так же высоко ценится зрителем. В пьесе два основных персонажа: один – известный дирижер из Европы, второй - музыкант, не сумевший реализовать свой талант. Созданный в детективном стиле спектакль побуждает к размышлениям о грани между преступлением и наказанием, о хладнокровном возмездии, а также о том, может ли тщательно спланированная и осуществленная без эмоций месть вообще считаться справедливой?

Над спектаклем «колдовали»: режиссер-постановщик - Радион Букаев (главный режиссер Казанского ТЮЗа), художник-постановщик – заслуженный работник культуры РТ Елена Сорочайкина (главный художник «Мастеровых»), художник по свету Сергей Гаевой (Минусинск), композитор Булат Абдуллин (Казань), режиссер по пластике Елизавета Евдокимова. Спектакль «Фальшивая нота» идет 1 час 20 минут без антракта.

Автор фото: театр «Мастеровые»

Между Казанским ТЮЗом и театром «Мастеровые» давно существует творческий диалог: коллективы довольно часто приезжают друг к другу с гастролями.

- Мы рады вновь принимать коллег на казанской сцене. И для нас особенно ценно, что эти гастроли - продолжение давней театральной дружбы, - отмечает директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева. – Несомненно, такие творческие обмены расширяют театральное пространство и дают зрителю возможность видеть разные художественные языки. С нетерпением ждем новых встреч и ответных гастролей.

