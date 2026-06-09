Культура
9 июня 18:08
Автор материала:
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Ольга Юхновская

В День России в Казанском кремле пройдет парад Дружбы народов

События этноконфессионального фестиваля «Мозаика культур» развернутся в Присутственных местах Казанского кремля.

В День России в Казанском кремле пройдет парад Дружбы народов

Автор фото: министерство культуры РТ

Праздник предварит масштабный парад «Дружба народов». Представители проживающих в республике народов (а их у нас 175!) пройдут по территории Казанского кремля в национальных костюмах.

Добавим, что шествие инициировано Молодежной ассамблеей народов Татарстана. Парад поддержат и в муниципальных районах РТ. А гостей фестивальной программы, которая продлится с 11:00 до 15:00, ждут национальные подворья, этномаркет, мастерские народных ремесел, народные игры, забавы и открытый лекторий. Вход свободный.

Кульминация праздника - Всероссийская акция «Хоровод единства», к которой присоединятся участники «Мозаики культур». Представители разных народов многонационального Татарстана встанут в единый хоровод.

Республиканский фестиваль «Мозаика культур» проводится в Казани с 2014 года, он входит в число основных мероприятий госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан» и соответствует целям и задачам федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

Национальный проект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет-2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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