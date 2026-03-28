В Казани открывается «Кабинет редкостей» с артефактами Древнего Египта
Национальный музей Татарстана представит уникальную коллекцию, которую собирали полтора века. Среди экспонатов — статуэтка сына фараона и фрагмент римского Колизея.
Национальный музей Татарстана в Казани 5 апреля запускает выставку «Кабинет редкостей». В одном пространстве соединили египетские и античные редкости, которые собирали в городе на протяжении полутора веков. Основу коллекции заложил казанский коллекционер Андрей Лихачев.
Главные сокровища выставки — 32 погребальные статуэтки ушебти, среди которых выделяется фигурка царевича Рамсеса Монтухерхепешефа, сына фараона Рамсеса IХ. Такие предметы обычно хранятся лишь в крупнейших музеях Европы и Египта.
В античной части посетители увидят апулийский кратер четвертого века до нашей эры — один из самых известных экспонатов фондов. А еще здесь представлен фрагмент мрамора из римского Колизея, который привез в Казань профессор Дубяго.
Выставка построена по образцу европейских кабинетов редкостей восемнадцатого–девятнадцатого веков, где ценилась не систематичность, а уникальность каждого предмета.
