Культура
28 марта 10:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани открывается «Кабинет редкостей» с артефактами Древнего Египта

Национальный музей Татарстана представит уникальную коллекцию, которую собирали полтора века. Среди экспонатов — статуэтка сына фараона и фрагмент римского Колизея.

Автор фото: Национальный музей Татарстана

Национальный музей Татарстана в Казани 5 апреля запускает выставку «Кабинет редкостей». В одном пространстве соединили египетские и античные редкости, которые собирали в городе на протяжении полутора веков. Основу коллекции заложил казанский коллекционер Андрей Лихачев.

Главные сокровища выставки — 32 погребальные статуэтки ушебти, среди которых выделяется фигурка царевича Рамсеса Монтухерхепешефа, сына фараона Рамсеса IХ. Такие предметы обычно хранятся лишь в крупнейших музеях Европы и Египта.

В античной части посетители увидят апулийский кратер четвертого века до нашей эры — один из самых известных экспонатов фондов. А еще здесь представлен фрагмент мрамора из римского Колизея, который привез в Казань профессор Дубяго.

Выставка построена по образцу европейских кабинетов редкостей восемнадцатого–девятнадцатого веков, где ценилась не систематичность, а уникальность каждого предмета.

Ранее стало известно расписание фестиваля юмора «Чак-чак шоу» в Казани. Праздник смеха пройдет первого апреля впервые после долгого перерыва.

