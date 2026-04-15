В Казани пройдут концерты XXV Московского Пасхального фестиваля
В столице республики 5 мая маэстро Валерий Гергиев представит две разные программы.
Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением В.А.Гергиева представит две программы 5 мая в ГБКЗ им. С.Сайдашева в 15 и 19 часов.
XXV Московский Пасхальный фестиваль проходит с 12 апреля по 10 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Программа юбилейного сезона – самая продолжительная и масштабная за все время его проведения. Особое внимание в 2026 году уделено празднованию 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летия — Дмитрия Шостаковича.
Гастрольный маршрут начался в праздник Светлой Пасхи, 12 апреля, в Твери, где оркестр Мариинского театра дал первый дневной концерт, а вечером того же дня на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоялось торжественное открытие XXV Московского Пасхального фестиваля.
За 29 дней музыканты объединенного симфонического оркестр Мариинского и Большого театров под управлением В.А. Гергиева проедут более 20 тысяч километров, посетив около 40 городов России. Причем в каждом городе оркестр исполняет разную программу.
За четверть века фестиваль стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий в культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для миллионов россиян, но и настоящий мост дружбы между разными странами и его участниками.
