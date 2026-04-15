Культура
15 апреля 16:20
Автор материала:Ольга Юхновская

В Казани пройдут концерты XXV Московского Пасхального фестиваля

В столице республики 5 мая маэстро Валерий Гергиев представит две разные программы.

Автор фото: предоставлено ГБКЗ им. С.Сайдашева

Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением В.А.Гергиева представит две программы 5 мая в ГБКЗ им. С.Сайдашева в 15 и 19 часов.

XXV Московский Пасхальный фестиваль проходит с 12 апреля по 10 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Программа юбилейного сезона – самая продолжительная и масштабная за все время его проведения. Особое внимание в 2026 году уделено празднованию 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летия — Дмитрия Шостаковича.

Гастрольный маршрут начался в праздник Светлой Пасхи, 12 апреля, в Твери, где оркестр Мариинского театра дал первый дневной концерт, а вечером того же дня на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоялось торжественное открытие XXV Московского Пасхального фестиваля.

За 29 дней музыканты объединенного симфонического оркестр Мариинского и Большого театров под управлением В.А. Гергиева проедут более 20 тысяч километров, посетив около 40 городов России. Причем в каждом городе оркестр исполняет разную программу.

За четверть века фестиваль стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий в культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для миллионов россиян, но и настоящий мост дружбы между разными странами и его участниками.

Читайте также: Новая жизнь балета «Шурале» началась на большом экране

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
