Культура
1 июля 10:19
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Ольга Юхновская

В Казани выступит историк и писатель, лауреат «Большой книги» Сергей Беляков

Тема открытой лекции - «Неизвестный Евгений Петров: следователь милиции, автор бестселлеров об Остапе Бендере, восходящая звезда советской номенклатуры». Тот случай, когда надо бросить пляж или грядки да и поспешить на встречу!

В Казани выступит историк и писатель, лауреат «Большой книги» Сергей Беляков

Автор фото: соцсети

Лекция пройдет в НБ РТ 5 июля в рамках проекта «Литературная резиденция», вход – бесплатный, начало в 14:00. Отметим, что книга Сергея Белякова «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории» вошла в короткий список премии «Большая книга — 2026». Сейчас эта двойная биография писателей — хит продаж в России. Тем, кто еще не успел познакомиться, будет интересно узнать, что в книге также рассказывается о друзьях братьев - Илье Ильфе, Юрии Олеше, об их приятеле Михаиле Булгакове… А еще - о могущественных покровителях Ильфа и Петрова: гении большевистской пропаганды Михаиле Кольцове, страшном Льве Мехлисе и заместителе Молотова Соломоне Лозовском. В общем, это произведение - о мире советской истории, в котором нужно было выжить и преуспеть.

Автор фото: соцсети Сергея Белякова

Сергей Беляков (1 октября ему исполнится 50 лет) – известный писатель, литературный критик, кандидат исторических наук (2006), литературовед. Живет и работает в Екатеринбурге. Он автор самой полной биографии Льва Гумилёва, которая стала итогом почти двадцатилетней работы («Гумилев сын Гумилева», 2012). Беляков получил за нее премию «Большая книга» (2013), премию имени Антона Дельвига и другие не менее почетные. Затем под впечатлением от поэм Тараса Шевченко занялся изучением истории Украины и взаимоотношений русских и украинцев. В 2016 году написал книгу «Тень Мазепы: Украинская нация в эпоху Гоголя» (стала финалистом премии «Национальный бестселлер»), в 2019-м издал книгу «Весна народов: Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой» (финалист конкурса «Книга года» и премии «Ясная Поляна»). В 2021 году Редакция Елены Шубиной издала документальный роман Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве», посвященный Георгию Эфрону (сыну Марины Цветаевой) и его другу Дмитрию Сеземану. Этот роман остается самой популярной книгой Сергея Белякова. В 2022 году за «Парижских мальчиков» писателю вручили вторую премию «Большая книга».

Автор фото: соцсети Сергея Белякова

Автор фото: соцсети Сергея Белякова

О чем же поведает казанцам Беляков? Дело в том, что жизнь писателя Евгения Петрова (родного брата писателя Валентина Катаева, фамилия Петров – псевдоним, взятый по отчеству) до сих пор окружена мифами, а в его блистательной, на первый взгляд, карьере исследователи обращают внимание на обилие странностей. Судите сами: в 20 лет Евгений – лучший сотрудник одесского розыска, создатель агентурной сети, а через пять лет его имя становится известно всей стране, ведь он становится соавтором супербестселлеров «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Затем в 33 года вместе с другом и соавтором писателем Ильей Ильфом едет по заданию Сталина и Мехлиса в Америку (результат – книга путевых очерков «Одноэтажная Америка», которую до сих пор изучают как образец тревел-журналистики в университетах). Затем Петров становится главредом крупнейшего советского журнала «Огонек». Однако судьба отмерила писателю всего 38 лет... Ставший военным корреспондентом с первых дней Великой Отечественной войны («Правда» и «Информбюро») Петров погиб в авиакатастрофе, причем единственный из пассажиров рейса 2 июля 1942 года.

То есть разговор на встрече Сергея Белякова с казанскими книгочеями априори будет весьма содержательным и увлекательным. Узнаем обстоятельства службы и личной жизни Евгения Петрова и о том, как писатель был связан с эпохальными историческими событиями. В завершение слушатели смогут задать вопросы Сергею Белякову (например, о странном хобби Петрова – коллекционировании конвертов… от своих же писем, и однажды дело приняло настоящий мистический оборот), сфотографироваться с известным писателем и взять автограф. Вход по предварительной регистрации.

И последняя новость: 2 июля в Екатеринбурге (после Санкт-Петербурга и Москвы) пройдет презентация новой книги Белякова «Николай Заболоцкий. Разрушение мифа». А после этого писатель сразу же отправится к нам, в Казань.

Ранее «Вечерняя Казань» также писала, что стали известны имена участников международного фестиваля Synesthesia lab – 2026. В этом году получено 154 заявки из 32 стран. Воистину, культура не имеет границ, она преодолевает все преграды. Ну а Казань на наших глазах превращается в центр притяжения для молодых композиторов со всего мира.

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