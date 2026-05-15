Здание находится на пересечении улиц Константиновской и Рождественской.

Автор фото: Комитет Татарстана по охране ОКН

Расположенный на территории острова-града Свияжска двухэтажный дом планируют включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения. Акт рассмотрит Комитет Татарстана по охране ОКН.

Как рассказали в ведомстве, небольшой дом находится на пересечении улиц Константиновской и Рождественской у подножия склона в восточной части Свияжска, где ранее стоял Рождественский собор.

По мнению экспертов, хорошо сохранившийся дом был построен на рубеже XIX–XX веков и является значимым элементом истории Свияжска и Татарстана.

