В список объектов культурного наследия включат жилой дом на острове Свияжск
Здание находится на пересечении улиц Константиновской и Рождественской.
Расположенный на территории острова-града Свияжска двухэтажный дом планируют включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения. Акт рассмотрит Комитет Татарстана по охране ОКН.
Как рассказали в ведомстве, небольшой дом находится на пересечении улиц Константиновской и Рождественской у подножия склона в восточной части Свияжска, где ранее стоял Рождественский собор.
По мнению экспертов, хорошо сохранившийся дом был построен на рубеже XIX–XX веков и является значимым элементом истории Свияжска и Татарстана.
Ранее мы писали, что за последние годы на реставрацию мечетей в Татарстане направили 1,82 млрд рублей. Участникам «КазаньФорум-2026» рассказали о сохранении в республике мусульманского наследия.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.