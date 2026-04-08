Ферментную добавку для удаления 99% патогенных бактерий с овощей изобрели в КФУ
Новинку необходимо будет использовать с моющим средством.
В КФУ протестировали ферментную добавку к моющему средству, которая позволяет удалять до 99% патогенных бактерий с поверхностей овощей, фруктов и зелени, исследования проводились вместе с учеными Научного центра компании SPLAT Global. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.
Заведующий кафедрой генетики Высшей школы биологии Института фундаментальной медицины и биологии Айрат Каюмов напомнил, что для людей может быть опасным употребление в пищу овощей, которые контактируют с землей, так как на них могут быть болезнетворные бактерии. Мытье водой смывает только часть бактерий.
Использование ферментной добавки позволяет при обработке салата, огурцов, сельдерея и яблок добиться удаления прикрепленных к ним бактерий до 100 раз для грамположительных S. aureus и E. faecalis и до 20 раз для грамотрицательных видов (по сравнению с мытьем средством без ферментов). Эффективность в 90-99% удаления патогенов была подтверждена подсчетом колониеобразующих единиц (КОЕ) и количественной ПЦР.
Ранее сообщалось, что казанский ученый изобрел препарат, повышающий урожайность пшеницы. Селен оказался важным элементом.
