При неправильном наблюдении Солнце может выжечь сетчатку, напоминают астрономы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Посмотреть на так называемый парад планет невооруженным взглядом у жителей столицы республики получится только частично. Официально этого термина нет, но так условно называют состояние, когда тела находятся с одной стороны от Солнца. На небе они выстраиваются в линию по направлению от Земли по дуговой траектории, примерно параллельно горизонту. Явление предстанет перед казанцами 18 апреля, а как правильно его наблюдать, рассказали в КФУ.

В этот день на небе появятся четыре планеты, но увидеть получится лишь две. Профессор, научный руководитель Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев рассказал, что Нептун без мощного телескопа увидеть практически невозможно, хотя ночью эту планету будет заметно. Меркурий же удастся рассмотреть только утром и при соблюдении множественных условий для наблюдения — он теряется на фоне Солнца. Из-за этого пытаться его увидеть через оптику становится опасным для зрения, потому что лучи могут выжечь сетчатку. Иными словами, эксперименты без специальных фильтров приведут к слепоте. Приспособления для наблюдения за звездой есть в астрономической обсерватории.

Марс и Сатурн будут видны лучше. Они достаточно сильно приблизятся к друг другу. Ориентироваться нужно именно на Сатурн — он будет похож на яркую звезду, а рядом уже окажется «сосед» Земли, Марс. Для удобства нужно мысленно провести на небе дугу, чтобы найти все планеты.

Ранее Нефедьев опроверг слухи о столкновении планет с Луной в апреле. В интернете появились слухи о сближении, но на самом деле тела не сталкиваются со спутником Земли и не приближаются к нему физически, пояснил профессор.

