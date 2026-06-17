При наблюдении с Земли три небесных тела сойдутся на максимально близком расстоянии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители столицы республики смогут стать свидетелями аппульса — сближения небесных тел, в частности, друг к другу «подойдут» Луна, Венера и Юпитер. Явление получится увидеть в ночь на 18 июня и начать лучше в районе девяти часов вечера, рассказал профессор Института физики КФУ, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев.

«Луна находится в фазе тонкого серпа, это большой плюс, поскольку ее свет не будет мешать», — приводит слова ученого пресс-служба КФУ.

Аппульс сможет разглядеть любой желающий — две ярких точки у Луны легко заметить. Объект ниже спутника будет Венерой, а повыше над Луной «расположится» Юпитер. Единственная проблема — приближающееся солнцестояние и период коротких ночей, поэтому важно поймать достаточно темное время. Использование оптических приборов, даже небольшого телескопа, усилит впечатление. При наличии достаточно мощного устройства получится увидеть разноцветные кольца Юпитера.

Ранее сообщалось, что в течение месяца рядом с Землей пройдут около 20 астероидов. Потенциально опасные космические объекты ищут автоматизированные системы.

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