Наука
3 августа 22:44
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Между Луной и Сатурном окажется самое близкое за столетие расстояние

Жителей республики ждут сразу два космических события.

Между Луной и Сатурном окажется самое близкое за столетие расстояние

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанцы 3 августа смогут стать свидетелями сближения Луны и Сатурна и приближения к Земле кометы 10P/Tempel, рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.  

По словам астронома, расстояние между Землей и второй кометой Темпеля будет самым близким за столетие – 0,4 астрономических единицы. Увидеть комету можно будет в телескоп, объектив или зеркало которого не меньше 10 сантиметров, с 22:00 и до 3:00 4 августа по московскому времени.  

Кроме того, Луна сблизится с планетой Сатурн, находящейся сейчас в созвездии Рыб.  

- Рядом с Луной вы увидите яркую звезду, ею и будет Сатурн. Его можно наблюдать своими глазами, а при использовании телескопа получится разглядеть кольцо и прекрасно увидеть эту планету серебристого цвета, – цитирует Нефедьева пресс-служба КФУ. 

Ранее сообщалось, что астероид Апофис увидят больше семи миллиардов человек в 2029 году. Небесное тело пройдёт ближе спутников и будет видно невооружённым глазом.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Казанская модель завоевала титул за лучшее лицо на мировом конкурсе в Бейруте

Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фирмы Татарстана призвали заранее заняться вакцинацией сотрудников от гриппа

Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.

соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Котяков назвал популярные профессии ближайших семи лет

Спрос на специалистов всегда остается высоким.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.