Жителей республики ждут сразу два космических события.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанцы 3 августа смогут стать свидетелями сближения Луны и Сатурна и приближения к Земле кометы 10P/Tempel, рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

По словам астронома, расстояние между Землей и второй кометой Темпеля будет самым близким за столетие – 0,4 астрономических единицы. Увидеть комету можно будет в телескоп, объектив или зеркало которого не меньше 10 сантиметров, с 22:00 и до 3:00 4 августа по московскому времени.

Кроме того, Луна сблизится с планетой Сатурн, находящейся сейчас в созвездии Рыб.

- Рядом с Луной вы увидите яркую звезду, ею и будет Сатурн. Его можно наблюдать своими глазами, а при использовании телескопа получится разглядеть кольцо и прекрасно увидеть эту планету серебристого цвета, – цитирует Нефедьева пресс-служба КФУ.

Ранее сообщалось, что астероид Апофис увидят больше семи миллиардов человек в 2029 году. Небесное тело пройдёт ближе спутников и будет видно невооружённым глазом.

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