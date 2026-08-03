Между Луной и Сатурном окажется самое близкое за столетие расстояние
Жителей республики ждут сразу два космических события.
Татарстанцы 3 августа смогут стать свидетелями сближения Луны и Сатурна и приближения к Земле кометы 10P/Tempel, рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.
По словам астронома, расстояние между Землей и второй кометой Темпеля будет самым близким за столетие – 0,4 астрономических единицы. Увидеть комету можно будет в телескоп, объектив или зеркало которого не меньше 10 сантиметров, с 22:00 и до 3:00 4 августа по московскому времени.
Кроме того, Луна сблизится с планетой Сатурн, находящейся сейчас в созвездии Рыб.
- Рядом с Луной вы увидите яркую звезду, ею и будет Сатурн. Его можно наблюдать своими глазами, а при использовании телескопа получится разглядеть кольцо и прекрасно увидеть эту планету серебристого цвета, – цитирует Нефедьева пресс-служба КФУ.
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