С помощью такого тестера можно определять недосып у водителей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Швейцарские ученые выявили несколько биомаркеров в слюне, которые с точностью до 96 процентов могут показать недосып человека. Это поможет выявлять недосып водителей авто, считают эксперты. Статья опубликована в журнале Journal of Proteome Research (JPR).

Эксперимент был такой: пригласили 20 здоровых молодых мужчин около 24 лет. Каждый прошел три сценария в случайном порядке: полноценный сон (8 часов), четыре ночи по шесть часов (накопленный недосып) и полное лишение сна на 24 часа подряд. При этом между сценариями было не менее недели нормального отдыха.

Затем у участников собрали образцы слюны в разное время суток и проанализировали с помощью масс-спектрометрии. Метод позволяет разделять смесь молекул по массе и заряду и идентифицировать тысячи веществ одновременно. Из более чем шести тысяч обнаруженных компонентов слюны алгоритм машинного обучения выделил 10-12 биомаркеров, однозначно указывающих на полное лишение сна.

В исследовании говорится, что следы бессонных ночей можно распознать только у людей, которые не спали сутки. Ученые считают, что постепенный недосып организм «переносит» иначе, чем внезапное суточное лишение сна.

Тест предлагается внедрить для контроля сна водителей, ведь из-за этого часто случаются аварии. Но в большинстве случае объективных доказательств недосыпа нет.

Ранее сообщалось, что для систем с ИИ по проверке водителей на сонливость ввели ГОСТ. В стандарте закреплены требования к обучению моделей при сборе данных и конфигурации программно-аппаратных комплексов по обработке видео и биометрических сигналов.

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