Наука
24 июня 18:13
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Первый в мире тест на усталость разработали в Швейцарии

С помощью такого тестера можно определять недосып у водителей.

Первый в мире тест на усталость разработали в Швейцарии

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Швейцарские ученые выявили несколько биомаркеров в слюне, которые с точностью до 96 процентов могут показать недосып человека. Это поможет выявлять недосып водителей авто, считают эксперты. Статья опубликована в журнале Journal of Proteome Research (JPR).

Эксперимент был такой: пригласили 20 здоровых молодых мужчин около 24 лет. Каждый прошел три сценария в случайном порядке: полноценный сон (8 часов), четыре ночи по шесть часов (накопленный недосып) и полное лишение сна на 24 часа подряд. При этом между сценариями было не менее недели нормального отдыха.

Затем у участников собрали образцы слюны в разное время суток и проанализировали с помощью масс-спектрометрии. Метод позволяет разделять смесь молекул по массе и заряду и идентифицировать тысячи веществ одновременно. Из более чем шести тысяч обнаруженных компонентов слюны алгоритм машинного обучения выделил 10-12 биомаркеров, однозначно указывающих на полное лишение сна.

В исследовании говорится, что следы бессонных ночей можно распознать только у людей, которые не спали сутки. Ученые считают, что постепенный недосып организм «переносит» иначе, чем внезапное суточное лишение сна.

Тест предлагается внедрить для контроля сна водителей, ведь из-за этого часто случаются аварии. Но в большинстве случае объективных доказательств недосыпа нет.

Ранее сообщалось, что для систем с ИИ по проверке водителей на сонливость ввели ГОСТ. В стандарте закреплены требования к обучению моделей при сборе данных и конфигурации программно-аппаратных комплексов по обработке видео и биометрических сигналов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Богатые богатеют быстрее: Росстат по-новому измерил пропасть между доходами

Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

пресс-служба раиса Татарстана
Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме

Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

dumrt.ru
Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.