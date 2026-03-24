Благодаря исследованию можно избежать травм и гибели людей при сейсмических катаклизмах.

Автор фото: РИА Новости

Ученые из России в ходе 30-летнего исследования выявили закономерность, по которой можно предсказать землетрясение. Это позволит избежать травм и гибели людей при сейсмических катаклизмах. С помощью датчиков они засекли, что перед толчками под землёй начинает двигаться вода, и это стабильно меняет температуру в скважинах. Таким образом можно рассчитать, через сколько часов или дней произойдёт землетрясение, пишет телеграм-канал Mash.

Метод тестировали на Курильских островах в 2008 году и за несколько дней до девятибалльной аномалии в японском Тохоку в 2011-ом. Исследователи уже получили патент на разработку. Однако пока можно определить лишь время события. Для указания точного места и силы нужны расширенные сети наблюдения. Разработкой заинтересовались специалисты со всего мира, в том числе в США, Китае, Японии и Европе.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в Краснодарском крае. Эпицентр стихии находился в 35 километрах от Новороссийска и всего в 13 километрах от станицы Анапской, а очаг залегал на глубине около 10 километров.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.