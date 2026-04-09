Миссию отложили из-за санкций.

Запуск российского «Орла» в космос отложили ещё на год. Миссия должна была состояться в 2028 году, но ее перенесли из-за проблем с электроникой и санкций, пишет Mash.

С 2022 года «палки в колеса» вставляли микросхемы и процессоры. Нужно было менять бортовые компьютеры, системы управления и навигации. А доступа к зарубежной электронике нет. Даты запуска начали смещать.

Сейчас корабль на финальной стадии сборки и проходит наземные испытания. Но специалистам придется решить еще кучу задач: довести «Орёл» до десяти запусков без замены теплозащиты, доделать инфраструктуру на Восточном, отработать систему аварийного спасения и протестировать пилотируемую ракету-носитель «Ангара-А5П».

Первоначальный план был таков: запуск должен был состояться в 2023 году, а высадка — в 2029-м. Теперь же запуск планируется на 2029-й, и то не факт. А до Луны — не раньше 2035 года.

Ранее сообщалось, что Герои России, летчики-космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков (родом из Бугульмы) отправились по гагаринскому маршруту в честь 65-летия первого полета человека в космос. Всего вылетело более десяти легкомоторных самолетов. Экспедиция продолжится с 6 по 12 апреля.

