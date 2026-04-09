Российского «Орла» запустят в космос с опозданием
Миссию отложили из-за санкций.
Запуск российского «Орла» в космос отложили ещё на год. Миссия должна была состояться в 2028 году, но ее перенесли из-за проблем с электроникой и санкций, пишет Mash.
С 2022 года «палки в колеса» вставляли микросхемы и процессоры. Нужно было менять бортовые компьютеры, системы управления и навигации. А доступа к зарубежной электронике нет. Даты запуска начали смещать.
Сейчас корабль на финальной стадии сборки и проходит наземные испытания. Но специалистам придется решить еще кучу задач: довести «Орёл» до десяти запусков без замены теплозащиты, доделать инфраструктуру на Восточном, отработать систему аварийного спасения и протестировать пилотируемую ракету-носитель «Ангара-А5П».
Первоначальный план был таков: запуск должен был состояться в 2023 году, а высадка — в 2029-м. Теперь же запуск планируется на 2029-й, и то не факт. А до Луны — не раньше 2035 года.
Ранее сообщалось, что Герои России, летчики-космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков (родом из Бугульмы) отправились по гагаринскому маршруту в честь 65-летия первого полета человека в космос. Всего вылетело более десяти легкомоторных самолетов. Экспедиция продолжится с 6 по 12 апреля.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Проектная документации уже разрабатывается.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.