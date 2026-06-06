Наука
6 июня 16:55
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«Вечерняя Казань»

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Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В июне жители Земли станут свидетелями интересного астрономического явления - сближения Венеры и Юпитера и приближения к ним Меркурия и Луны. О самом ожидаемом и заметном небесном событии летнего месяца рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.  

- Постепенно отдаляясь от Солнца, Венера окажется 9 июня на расстоянии 1,5 градуса от Юпитера. Оба светила будут хорошо видны на западном небосклоне через некоторое время после захода солнца, — поделился эксперт.  

Чуть позже, 15 июня, к Венере и Юпитеру приблизится Меркурий, а 17 июня - Луна, которая будет находиться между первыми двумя планетами.  

Алексеев уточнил, что все планеты, за исключением Меркурия, можно будет увидеть на вечернем небе невооруженным глазом. Желающим рассмотреть подробности он посоветовал вооружиться любительским телескопом или биноклем.

Ранее сообщалось, что скоро Земля максимально отдалится от Солнца. Планета окажется на расстоянии 152,1 миллиона километров от центра системы.

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