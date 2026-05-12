В Казани разработали уникальное улучшение для системы ПВО
Применение созданных в столице республики нейросетевых алгоритмов в разы сократит стоимость поражения дронов.
Компания «Аркодим», резидент Центра беспилотных систем и технологий в Казани, создала алгоритмы нейросетевого анализа и трекинга для антидроновой системы малой ПВО. Уже были проведены опыты и испытания модели двухосевой турели, самостоятельно выявляющей объекты поражения, в том числе малоразмерные беспилотники. О достижениях сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.
Применение созданных в столице республики нейросетевых алгоритмов в разы сократит стоимость поражения БПЛА. Также разработка может стать фундаментом для будущей антидроновой системы для малой ПВО всей страны.
Как объяснили в центре, ИИ рассчитывает баллистику, надежно сопровождает цель даже при кратковременной потере визуального контакта и дает возможность работать с опережением: алгоритмы определяют, где будет находиться дрон через определенный отрезок времени.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, дело идет к завершению украинского конфликта. Встреча с лидером страны противника Владимиром Зеленским должна стать окончательной точкой, а не переговорами.
