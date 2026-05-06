Пациентам просто отключат функции одного гена, и лечение пойдет «как по маслу».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ученые из научно-технологического университета «Сириус», СПбГУ и Института физиологии имени Павлова РАН выяснили, что прекращение работы одного гена в разы ускоряет процесс заживления и реабилитации двигательных функций после травмы спинного мозга. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о гене рецептора TAAR5. Это белок, который активируется веществами вроде дофамина и серотонина. Он влияет на координацию и уровень тревожности.

Эксперименты проводились на мышах. В рамках теста им наносили эквивалентные человеческим травмы и следили за восстановлением при отключенном гене TAAR5. В итоге животные, у которых этот белок присутствовал, пришли в норму и начали двигаться как обычно намного позже.

Старший научный сотрудник «Сириуса» Дарья Калинина заметила, что открытие станет перспективным направлением для разработки терапии в случаях травмирования спинного мозга.

Ранее стали известны промежуточные результаты влияния первого лекарства от меланомы на организм. У пациента наблюдаются небольшие сдвиги.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.