Препарат уже создан, однако еще не введен в оборот.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В следующие 12 месяцев российская вакцина от онкологии мочевого пузыря «Имурон-ВАК» может быть официально зарегистрирована. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

Гинцбург отметил, что препарат уже создан, но не введен в оборот. Над ним работают центр Гамалеи вместе с Башкирским федеральным медицинским университетом и Первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова.

Напомним, что медики в России работают еще над двумя новыми вакцинами от онкологических заболеваний. В частности, речь идет о препаратах против мелкоклеточного рака легких и колоректальных опухолей.

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