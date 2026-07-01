Последний раз настолько интенсивное явление происходило в марте этого года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вследствие выброса энергии на Солнце высшего балла Х примерно с девяти часов вечера до полуночи 2 июля Землю ожидает сильнейшая магнитная буря уровня G3. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вспышка случилась в 23:50 31 июня и, несмотря на высший балл, является умеренной по силе, отмечают ученые. При этом магнитная буря все равно ожидается достаточно активной — последний раз настолько интенсивное явление происходило в марте этого года.

«Моделирование показывает, что фронт от вспышечного взрыва придёт к планете уже завтра в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени», — предупредили в лаборатории.

При этом ранее ученые ИКИ РАН прогнозировали совершенно другое развитие событий. Ожидалось, что до конца июля не произойдет ни единой магнитной бури, однако поведение Солнца оказалось непредсказуемым.

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