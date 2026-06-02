Образование
2 июня 23:35
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«Вечерняя Казань»

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Число часов русского языка у педагогов начальной школы нужно увеличить – Путин

Речь идет о повышении качества подготовки педагогов.

Число часов русского языка у педагогов начальной школы нужно увеличить – Путин

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ Владимир Путин призвал увеличить число часов, отведенных на изучение русского языка и литературы при подготовке педагогов начальной школы.

«Это касается повышения качества подготовки педагогов начальной школы. Количество часов, которое отводится им на изучение русского языка и литературы, методик преподавания, следует, безусловно, увеличить», - цитирует президента ТАСС.  

Путин считает, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей начальной школы, их эстетических представлений и в конечном итоге - на воспитание и обучение детей.  

Глава государства также добавил, что на высокую успеваемость школьника по всем другим предметам в значительной степени влияют уровень владения русским языком, грамотная речь и способность читать и понимать текст.

Ранее сообщалось, что система для мониторинга показателей сферы образования начала работать с 1 июня. Доступ будет давать Рособрнадзор.

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