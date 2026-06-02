Число часов русского языка у педагогов начальной школы нужно увеличить – Путин
Речь идет о повышении качества подготовки педагогов.
На заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ Владимир Путин призвал увеличить число часов, отведенных на изучение русского языка и литературы при подготовке педагогов начальной школы.
«Это касается повышения качества подготовки педагогов начальной школы. Количество часов, которое отводится им на изучение русского языка и литературы, методик преподавания, следует, безусловно, увеличить», - цитирует президента ТАСС.
Путин считает, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей начальной школы, их эстетических представлений и в конечном итоге - на воспитание и обучение детей.
Глава государства также добавил, что на высокую успеваемость школьника по всем другим предметам в значительной степени влияют уровень владения русским языком, грамотная речь и способность читать и понимать текст.
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