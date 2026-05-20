Образование
20 мая 12:07
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Число студентов по обмену между Россией и Китаем достигнет 200 тысяч человек

На данный момент этот показатель составляет 56 тысяч учащихся.

Число студентов по обмену между Россией и Китаем достигнет 200 тысяч человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

К 2030 году обмен обучающимися в вузах между КНР и Россией планируется увеличить до 100 тысяч человек с каждой стороны. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя вице-премьера Татьяну Голикову.

На данный момент количество студентов, обучающихся в вузах стран-партнеров, составляет 56 тысяч человек. Однако Китай и Россия уже утвердили планы по увеличению показателей.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Соглашение, подписанное 25 лет назад, продолжит определять отношения двух стран. Президент РФ Владимир Путин отметил, что за четверть века товарооборот между государствами вырос более чем в 30 раз.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

скриншот видео
Бердымухамедову показали подаренного Минниханову пять лет назад алабая

Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.