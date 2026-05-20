Число студентов по обмену между Россией и Китаем достигнет 200 тысяч человек
К 2030 году обмен обучающимися в вузах между КНР и Россией планируется увеличить до 100 тысяч человек с каждой стороны. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя вице-премьера Татьяну Голикову.
На данный момент количество студентов, обучающихся в вузах стран-партнеров, составляет 56 тысяч человек. Однако Китай и Россия уже утвердили планы по увеличению показателей.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Соглашение, подписанное 25 лет назад, продолжит определять отношения двух стран. Президент РФ Владимир Путин отметил, что за четверть века товарооборот между государствами вырос более чем в 30 раз.
