15 мая 13:22
«Вечерняя Казань»

Демонстрационный экзамен в колледжах начнут засчитывать как оценку квалификации

Признание результатов будет осуществляться советом по профессиональным квалификациям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Результаты независимой оценки квалификации выпускники колледжей и техникумов смогут получить по итогам демонстрационного экзамена. Правительство утвердило соответствующее положение.

При проведении демонстрационного экзамена образовательная организация должна использовать контрольно-измерительные материалы по выбранному профилю, получившие положительное заключение советов по профессиональным квалификациям. Прохождение независимой оценки дает выпускнику возможность подтвердить профессиональные навыки, получить свидетельство о квалификации и расширить возможности для трудоустройства.

Ранее сообщалось, что поступление в колледжи переведут в онлайн, а экзамены заменят на демоформат. В пяти регионах России запустят сервис «Поступление в организации среднего профессионального образования онлайн».

