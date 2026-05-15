Демонстрационный экзамен в колледжах начнут засчитывать как оценку квалификации
Признание результатов будет осуществляться советом по профессиональным квалификациям.
Результаты независимой оценки квалификации выпускники колледжей и техникумов смогут получить по итогам демонстрационного экзамена. Правительство утвердило соответствующее положение.
При проведении демонстрационного экзамена образовательная организация должна использовать контрольно-измерительные материалы по выбранному профилю, получившие положительное заключение советов по профессиональным квалификациям. Прохождение независимой оценки дает выпускнику возможность подтвердить профессиональные навыки, получить свидетельство о квалификации и расширить возможности для трудоустройства.
Ранее сообщалось, что поступление в колледжи переведут в онлайн, а экзамены заменят на демоформат. В пяти регионах России запустят сервис «Поступление в организации среднего профессионального образования онлайн».
