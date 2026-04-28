Школьники быстрее хотят начать зарабатывать и не желают готовиться к ЕГЭ.

Ученики массово уходят в колледжи после девятого класса. Причин такому явлению несколько: некоторые хотят быстрее начать работать и зарабатывать. В основном это касается семей с низкими доходами родителей. Вторая причина - нежелание готовиться к ЕГЭ, ходить к репетиторам. Только за 2024 год затраты на репетиторов к ЕГЭ достигли 450 миллиардов рублей, а сейчас они еще больше, заметил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Его слова приводит «Лента.ру».

Как говорит парламентарий, большинство его коллег в профильном министерстве считают тенденцию массового ухода молодежи в колледжи замечательной. Однако ее преимущества неочевидны. В частности, падает уровень общего образования, так как общеобразовательных предметов в колледжах гораздо меньше. Также сокращается число потенциальных высококвалифицированных специалистов.

Ранее сообщалось, что поступление в колледжи переведут в онлайн, а экзамены заменят на демоформат. В пяти регионах России запустят сервис «Поступление в организации среднего профессионального образования онлайн».

