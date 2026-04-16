Дети Татарстана научатся пользоваться ИИ прямо в школе
Школьники научатся писать эффективные запросы и создавать презентации с помощью нейросети.
С начала нового учебного года в школах Татарстана для детей откроют кружки по искусственному интеллекту. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана рассказал глава Минцифры республики Илья Начвин.
С первого сентября школьники 5,6 и 7 классов начнут ходить на кружки в области ИИ. По словам Начвина, цель таких занятий – формирование ИИ-грамотности и развитие навыков анализа данных.
Детей 5 и 6 классов будут учить практической работе с системами ИИ, разрабатывать эффективные запросы нейросети, а также делать с помощью ИИ простые проекты. Например, обычные презентации. Школьницы 7-х классов же будут разрабатывать и настраивать ИИ-системы «под себя». Кроме того, они научатся создавать и настраивать ИИ-агенты для решения прикладных задач.
Планируется, что каждый год на такие кружки будут ходить по 3,5 тысячи детей. Занятия будут проводить на протяжении всего учебного года – девять месяцев.
Ранее на брифинге также рассказали, заменит ли учителей республики искусственный интеллект. По словам замминистра Рамиса Музипова, сегодня и в будущем возможности заменить преподавателей на ИИ нет. Но нейросеть может помочь им лучше вести уроки.
