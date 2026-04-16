Образование
16 апреля 15:06
Автор материала:Дилия Мингазова

Дети Татарстана научатся пользоваться ИИ прямо в школе

Школьники научатся писать эффективные запросы и создавать презентации с помощью нейросети.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала нового учебного года в школах Татарстана для детей откроют кружки по искусственному интеллекту. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана рассказал глава Минцифры республики Илья Начвин.

С первого сентября школьники 5,6 и 7 классов начнут ходить на кружки в области ИИ. По словам Начвина, цель таких занятий – формирование ИИ-грамотности и развитие навыков анализа данных.

Детей 5 и 6 классов будут учить практической работе с системами ИИ, разрабатывать эффективные запросы нейросети, а также делать с помощью ИИ простые проекты. Например, обычные презентации. Школьницы 7-х классов же будут разрабатывать и настраивать ИИ-системы «под себя». Кроме того, они научатся создавать и настраивать ИИ-агенты для решения прикладных задач.

Планируется, что каждый год на такие кружки будут ходить по 3,5 тысячи детей. Занятия будут проводить на протяжении всего учебного года – девять месяцев.

Ранее на брифинге также рассказали, заменит ли учителей республики искусственный интеллект. По словам замминистра Рамиса Музипова, сегодня и в будущем возможности заменить преподавателей на ИИ нет. Но нейросеть может помочь им лучше вести уроки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.