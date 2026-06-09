Также для бакалавров могут ввести единый итоговый экзамен.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Общественной палате созрела радикальная идея: традиционные дипломные и курсовые работы можно отправить на свалку истории. Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб объяснил это просто — нейросети захватили учёбу с обеих сторон. Студенты генерируют тексты, преподаватели ими же проверяют, и в этой гонке искусственного интеллекта живой смысл аттестации исчезает.

Что предлагают взамен. Первое — онлайн-тесты, которые сложно списать. Второе — устные экзамены. Третье — совместные проекты и формат «стартап как диплом», когда выпускник защищает не бумажную работу, а собственное дело или разработку. Идея в том, чтобы оценивать реальные навыки, а не умение нейросети компилировать текст.

Кроме того, Гриб допустил, что для бакалавров могут ввести единый итоговый экзамен — что-то вроде ЕГЭ для выпускников вузов. Такой тест, по его мнению, фиксировал бы базовый уровень знаний без лишней писанины.

Ранее мы писали, что обучение программированию и ИИ подорожало до миллиона рублей в ведущих вузах. Цены выросли на 10–50 процентов.

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