Дипломы в вузах предложили заменить тестами и проектами из-за нейросетей
Также для бакалавров могут ввести единый итоговый экзамен.
В Общественной палате созрела радикальная идея: традиционные дипломные и курсовые работы можно отправить на свалку истории. Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб объяснил это просто — нейросети захватили учёбу с обеих сторон. Студенты генерируют тексты, преподаватели ими же проверяют, и в этой гонке искусственного интеллекта живой смысл аттестации исчезает.
Что предлагают взамен. Первое — онлайн-тесты, которые сложно списать. Второе — устные экзамены. Третье — совместные проекты и формат «стартап как диплом», когда выпускник защищает не бумажную работу, а собственное дело или разработку. Идея в том, чтобы оценивать реальные навыки, а не умение нейросети компилировать текст.
Кроме того, Гриб допустил, что для бакалавров могут ввести единый итоговый экзамен — что-то вроде ЕГЭ для выпускников вузов. Такой тест, по его мнению, фиксировал бы базовый уровень знаний без лишней писанины.
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