Образование
4 августа 16:48
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«Вечерняя Казань»

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Для химических вузов Татарстана подготовят грант в 80 млн рублей

Средства разрешается тратить на оборудование, ПО, оплату аренды и услуг.

Для химических вузов Татарстана подготовят грант в 80 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике планируется выделить 80 миллионов рублей на развитие образовательных программ высшего образования в сфере химических технологий и новых материалов. Средства предоставят в виде гранта, говорится в постановлении Кабмина, которое проходит антикоррупционную экспертизу.

Деньги вузам разрешат тратить на покупку оборудования, ПО, оплату работ, поставок, аренды и различных услуг. Поучаствовать в конкурсе могут вузы, которые реализуют программы по направлениям «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление в технических системах». Кроме того, учреждение должно включать в себя учебный или научный центр предприятия площадью не менее 3,5 тысячи «квадратов». Вуз также должен существовать в Татарстане не менее трех лет и, соответственно, выплачивать налоги.

В результате вузы-участники должны создать не менее пяти программ в партнерстве с предприятиями, которые начнут реализовываться с этого учебного года, и обновить материально-техническую базу на площади в две тысячи «квадратов». Победителем станет учреждение, первым подавшее заявку.

«Отбор осуществляется уполномоченным органом в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что грантовую программу в Татарстане готовят и для детских реабилитационных центров. Отбором учреждений по заявкам займется Минтрудсоцзащиты.

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