Образование
21 марта 19:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Для российских учеников готовят новые учебники по языкам республик

Учебные пособия доработают в 2026 году.

Автор фото: пресс-служба Минпросвещения России

В Федеральном институте родных языков народов РФ создают целостную линейку учебников по родным и государственным языкам республик России, проинформировали в пресс-службе Минпросвещения России.

«Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик Российской Федерации станет новым этапом для всей системы языкового образования. Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути - с 1-го по 11-й класс. Это позволит сохранить неразрывную связь поколений и глубже приобщиться к культуре своего народа», - цитирует ведомство главу министерства Сергея Кравцова.  

По информации Минпросвещения, за 2025 год подготовлены рукописи 54 учебников по шести родным и четырем государственным языкам и 13 методических пособий для учителей. Часть их после прохождения дополнительной проверки направят на экспертизу.  

В 2026 году учебные пособия доработают, подготовят к выпуску и включат в федеральный перечень учебников.

Ранее министр Кравцов попросил добавить образовательные ресурсы в «белые списки». По словам главы ведомства, одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других россиян к необходимым образовательным платформам.

