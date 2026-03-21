Для российских учеников готовят новые учебники по языкам республик
Учебные пособия доработают в 2026 году.
В Федеральном институте родных языков народов РФ создают целостную линейку учебников по родным и государственным языкам республик России, проинформировали в пресс-службе Минпросвещения России.
«Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик Российской Федерации станет новым этапом для всей системы языкового образования. Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути - с 1-го по 11-й класс. Это позволит сохранить неразрывную связь поколений и глубже приобщиться к культуре своего народа», - цитирует ведомство главу министерства Сергея Кравцова.
По информации Минпросвещения, за 2025 год подготовлены рукописи 54 учебников по шести родным и четырем государственным языкам и 13 методических пособий для учителей. Часть их после прохождения дополнительной проверки направят на экспертизу.
В 2026 году учебные пособия доработают, подготовят к выпуску и включат в федеральный перечень учебников.
Ранее министр Кравцов попросил добавить образовательные ресурсы в «белые списки». По словам главы ведомства, одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других россиян к необходимым образовательным платформам.
