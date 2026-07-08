Вуз будет делать ставку на инновационные проекты в сфере IT.

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

КГМУ представил масштабную стратегию развития, которая приведет университет к технологическому лидерству в науках о человеке, биомедицине и охране здоровья. О планах развития рассказал новый ректор КГМУ Айрат Фаррахов.



Всё это, по словам Фаррахова, поможет увеличить объемы внебюджетного финансирования. До 2034 года они вырастут с 49 до 52 процентов.



Стратегия КГМУ опирается на три главных тезиса: университет должен оставаться площадкой для инноваций и творчества, повышать престиж труда врачей и учёных и вкладываться в региональное здравоохранение.



В ближайшие годы университет планирует реализовать несколько крупных проектов. К 2034 году КГМУ должен стать цифровым медицинским университетом с научным кластером и развитой экосистемой. В 2029–2031 годах в вузе внедрят цифровой клинический двойник для студентов — новую образовательную систему, которая позволит отрабатывать навыки в виртуальной среде. Также вуз намерен стать региональным оператором управления здоровьем населения, помогать развивать модель здравоохранения в регионе, а также укреплять международные связи. В университете будут развивать программы двойных дипломов, организовывать иностранные стажировки и планируют создать технопарк. Для решения кадровой проблемы создадут мобильный симуляционный центр. Таким образом, врачи из отдалённых районов смогут повышать квалификацию, не покидая места работы.



В рамках первого этапа до конца 2028 года в КГМУ проведут полный аудит, внедрят пилотные проекты, сформируют BI‑аналитику и системы управления данными.

Напомним, что решение об избрании Фаррахова ректором КГМУ приняли на конференции научно-педагогических работников, сотрудников и студентов вуза. Сам экс-депутат окончил его после службы в ВС СССР. По словам нового главы, основная цель его руководства — сделать так, чтобы сотрудники и учащиеся могли гордиться своим университетом.

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