Образование
7 июля 11:26
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Домашние задание для первоклассников отменят в России с 1 сентября

По старым нормам выполнение работы на дом должно было занимать не более часа.

Домашние задание для первоклассников отменят в России с 1 сентября

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С нового учебного года российских первоклассников освободят от выполнения домашних заданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения.

Согласно новому приказу, домашняя работа будет полностью отменена. По старым нормам выполнение заданий после уроков должно было занимать не более часа, однако вводить такую нагрузку нужно было постепенно.

Ранее сообщалось, что в России детей на домашнем обучении хотят обязать сдавать контрольные работы для подтверждения освоения школьной программы. На данный момент промежуточная аттестация является правом, но не обязательной нормой. В итоге действительное получение образования детьми в таком формате никто не отслеживает.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.