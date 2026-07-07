По старым нормам выполнение работы на дом должно было занимать не более часа.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С нового учебного года российских первоклассников освободят от выполнения домашних заданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения.

Согласно новому приказу, домашняя работа будет полностью отменена. По старым нормам выполнение заданий после уроков должно было занимать не более часа, однако вводить такую нагрузку нужно было постепенно.

Ранее сообщалось, что в России детей на домашнем обучении хотят обязать сдавать контрольные работы для подтверждения освоения школьной программы. На данный момент промежуточная аттестация является правом, но не обязательной нормой. В итоге действительное получение образования детьми в таком формате никто не отслеживает.

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