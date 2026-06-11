Образование
11 июня 12:20
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«Вечерняя Казань»

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ЕГЭ не отменят в 2027 году, заявил глава Рособрнадзора

Никаких серьезных изменений не предвидится.

ЕГЭ не отменят в 2027 году, заявил глава Рособрнадзора

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2027 году не планируют отменять. Экзамен должен пройти без серьезных изменений, цитирует его слова РИА Новости.

В частности, Музаев надеется, что никаких «катаклизмов» наподобие коронавируса не случится. Хотя и в год бушевания болезни ЕГЭ проводили.

Ранее зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что отмена ЕГЭ сломает систему образования. По его словам, в России не осталось учителей, которые понимают, как принимать обычный экзамен по билетам в школах.

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