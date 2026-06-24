Нововведения заработают через два года.

Автор фото: kremlin.ru

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ЕГЭ по обществознанию внесут изменения. Но это произойдет только после того, как школьники освоят программу нового учебника, главредом которого стал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Ориентировочно нововведения будут через два года.

Кравцов посоветовал ученикам не переживать по этому поводу. Те, кому сдавать ЕГЭ в следующем году, будут его сдавать по действующей программе.

Ранее сообщалось, что в новый учебник по обществознанию вошли такие современные экономические понятия, как «цифровой рубль», «маркетплейсы» и «потребительский экстремизм». Также школьников начнут учить распознавать фейки.

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