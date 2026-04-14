Образование
14 апреля 08:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ЕГЭ в России теперь будет начинаться не раньше 1 июня

Школы смогут спокойнее планировать выпускные.

Автор фото: РИА Новости

Единый государственный экзамен в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил глава Рособрнадзордзора Анзор Музаев.

По его словам, это поручение президента. В этом году его исполнили, а в последующие годы взяли за правило: ЕГЭ начинается только с 1 июня.

Автор фото: ТАСС

Музаев уточнил, что это позволит школам и выпускникам более четко и спокойно планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по истории станет обязательным для гуманитариев в 2027 году. Анзор Музаев анонсировал изменения на пресс-конференции о старте ЕГЭ-2026.

Также мы писали: «Соковыжималка, трудолюбие и любовь к жене: Ильсур Метшин раскрыл детям секреты успеха». Школьникам устроили открытый диалог с мэром Казани. Он много говорил о роли жены и детей, и отмечал, что «под каблуком тепло и комфортно». Обсудили все: от цен на жилье в городе до ограничения интернета.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
