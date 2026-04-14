Школы смогут спокойнее планировать выпускные.

Единый государственный экзамен в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил глава Рособрнадзордзора Анзор Музаев.

По его словам, это поручение президента. В этом году его исполнили, а в последующие годы взяли за правило: ЕГЭ начинается только с 1 июня.

Музаев уточнил, что это позволит школам и выпускникам более четко и спокойно планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по истории станет обязательным для гуманитариев в 2027 году. Анзор Музаев анонсировал изменения на пресс-конференции о старте ЕГЭ-2026.

