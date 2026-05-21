Образование
21 мая 16:51
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Глава Рособрнадзора оценил необходимость замены ЕГЭ

Анзор Музаев полагает, что экзамену нужен ребрендинг.

Глава Рособрнадзора оценил необходимость замены ЕГЭ

Автор фото: obrnadzor.gov.ru

ЕГЭ необходим ребрендинг, а не замена, полагает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова передает РБК.

Музаев подчеркнул, что в экзамене с 2013 года поменялось около 80% содержания, включая содержательную часть и подходы к проведению. Однако за ним закрепились негативные стереотипы.

«Как-то переребрендить легче, чем убрать вот этот негатив в адрес этого проекта», — полагает глава ведомства.

По его словам, ЕГЭ чаще всего критикуют те, «кто никогда не участвовал в процедуре». В дальнейшем экзамен планируют также менять, чтобы идти в ногу со временем.

«Изменения динамичные, но не болезненные», — заметил Музаев.

Ранее Рособрнадзор озвучил запреты на ЕГЭ-2026. Как и обычно, выпускникам нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками. Сами экзамены стартуют 1 июня. Первыми на экзамен пойдут школьники, сдающие историю, литературу и химию.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

скриншот видео
Сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани

Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.