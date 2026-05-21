Глава Рособрнадзора оценил необходимость замены ЕГЭ
Анзор Музаев полагает, что экзамену нужен ребрендинг.
ЕГЭ необходим ребрендинг, а не замена, полагает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова передает РБК.
Музаев подчеркнул, что в экзамене с 2013 года поменялось около 80% содержания, включая содержательную часть и подходы к проведению. Однако за ним закрепились негативные стереотипы.
«Как-то переребрендить легче, чем убрать вот этот негатив в адрес этого проекта», — полагает глава ведомства.
По его словам, ЕГЭ чаще всего критикуют те, «кто никогда не участвовал в процедуре». В дальнейшем экзамен планируют также менять, чтобы идти в ногу со временем.
«Изменения динамичные, но не болезненные», — заметил Музаев.
Ранее Рособрнадзор озвучил запреты на ЕГЭ-2026. Как и обычно, выпускникам нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками. Сами экзамены стартуют 1 июня. Первыми на экзамен пойдут школьники, сдающие историю, литературу и химию.
