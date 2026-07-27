Образование
27 июля 11:44
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«Вечерняя Казань»

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Глава Рособрнадзора заявил, что отмены ЕГЭ в 2027 году не будет

Музаев заверил, что отмены экзамена не планируется.

Глава Рособрнадзора заявил, что отмены ЕГЭ в 2027 году не будет

Автор фото: kzn.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев однозначно заявил, что ЕГЭ в 2027 году состоится, и все разговоры об обратном — пустое. По его словам, аттестацию никто не собирается сворачивать.

Музаев добавил, что если в экзамен и вносят серьёзные изменения, то предупреждают об этом сильно заранее. Делается это для того, чтобы нынешние девятиклассники спокойно знали, к чему готовиться через два года.

Ранее мы писали, что в Рособрнадзоре довольны переносом старта ЕГЭ на 1 июня. Решение будет бессрочным.

Также сообщалось, что набравшая 300 баллов на ЕГЭ татарстанская школьница решила поступать в КФУ. Студентке будут выплачивать индивидуальную стипендию.

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