Глава Рособрнадзора заявил, что отмены ЕГЭ в 2027 году не будет
Музаев заверил, что отмены экзамена не планируется.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев однозначно заявил, что ЕГЭ в 2027 году состоится, и все разговоры об обратном — пустое. По его словам, аттестацию никто не собирается сворачивать.
Музаев добавил, что если в экзамен и вносят серьёзные изменения, то предупреждают об этом сильно заранее. Делается это для того, чтобы нынешние девятиклассники спокойно знали, к чему готовиться через два года.
Ранее мы писали, что в Рособрнадзоре довольны переносом старта ЕГЭ на 1 июня. Решение будет бессрочным.
Также сообщалось, что набравшая 300 баллов на ЕГЭ татарстанская школьница решила поступать в КФУ. Студентке будут выплачивать индивидуальную стипендию.
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