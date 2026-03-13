Меньше всего выпускникам оказались интересны литература и география — их сдает всего 2-5 процента учащихся.

Автор фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Для сдачи единого госэкзамена большая часть одиннадцатиклассников столицы республики выбрала профильную математику (60,6 процента), обществознание (33,44 процента) и информатику (24,07 процента). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Также казанским выпускникам для поступления нужны физика (19,57 процента), биология (17,29 процента), иностранные языки (16,46 процента), химия (14,17 процента) и история (10,47 процента). Самыми невостребованными оказались литература и география — их сдает всего 2-5 процента учащихся.



В управлении образования города отметили, что структура сдачи пока предварительная, поскольку выпускники еще могут изменить свой выбор. Для этого нужно подать письменное заявление.



Ранее сообщалось, что сдать пробный экзамен скоро можно будет и на «Госуслугах». Там же появится возможность записаться на ЕГЭ и посмотреть результаты.



