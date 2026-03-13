Образование
13 марта 15:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Какие предметы на ЕГЭ выбрало большинство казанских школьников

Меньше всего выпускникам оказались интересны литература и география — их сдает всего 2-5 процента учащихся.

Какие предметы на ЕГЭ выбрало большинство казанских школьников

Автор фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Для сдачи единого госэкзамена большая часть одиннадцатиклассников столицы республики выбрала профильную математику (60,6 процента), обществознание (33,44 процента) и информатику (24,07 процента). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Также казанским выпускникам для поступления нужны физика (19,57 процента), биология (17,29 процента), иностранные языки (16,46 процента), химия (14,17 процента) и история (10,47 процента). Самыми невостребованными оказались литература и география — их сдает всего 2-5 процента учащихся.

В управлении образования города отметили, что структура сдачи пока предварительная, поскольку выпускники еще могут изменить свой выбор. Для этого нужно подать письменное заявление.

Ранее сообщалось, что сдать пробный экзамен скоро можно будет и на «Госуслугах». Там же появится возможность записаться на ЕГЭ и посмотреть результаты.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.