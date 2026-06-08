Образование
8 июня 22:42
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«Вечерняя Казань»

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Казанские выпускники сдали ЕГЭ по математике

Большая часть выбрала экзамен профильного уровня.

Казанские выпускники сдали ЕГЭ по математике

Автор фото: управление образования Казани

Казанские выпускники 8 июня написали ЕГЭ по математике. Экзамен сдавали почти 8 тысяч школьников.  

Экзамен профильного уровня выбрали 4153 человека, базового уровня — 2723, сообщили в управлении образования Казани. Его принимали в 28 пунктах проведения ЕГЭ, 3 пунктах проведения ГВЭ и 11 пунктах на дому.  

Как пояснили в управлении образования города, математика - один из обязательных предметов государственной итоговой аттестации. Базовый уровень нужен для получения аттестата, профильный требуется для поступления в вузы на ряд направлений подготовки.  

Педагоги пожелали выпускникам высоких результатов и успешного поступления.

Ранее мы писали, что на видеонаблюдение на ЕГЭ в России потратят 1,6 миллиарда рублей. Большую часть средств направят сами регионы.

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