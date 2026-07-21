Образование
21 июля 00:08
Автор материала:
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Антонина Никипчук

Казанский ученик взял серебро на международной математической олимпиаде

Российская команда завоевала четыре золотые и две серебряные медали.

Казанский ученик взял серебро на международной математической олимпиаде

Автор фото: Минобрнауки РТ

Ученик 11 класса лицея-интерната №2 Максим Большаков завоевал серебряную медаль на международной математической олимпиаде, которая проходит в Шанхае с 10 по 21 июля. Новостью поделилось управление образования Казани.

На счету шести старшеклассников, представлявших Россию в этом году - четыре золотые и две серебряные медали. Участники выполняли два письменных тура и решали шесть сложных задач.

В управлении образования напомнили, что Максим уже был победителем международной олимпиады Romanian Master of Mathematics, национальной математической олимпиады в Китае и призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Педагоги поздравили школьника с заслуженной победой.

Ранее мы писали, что больше десяти тысяч работ на ЕГЭ в этом году получили высший балл. Результаты подвели с учётом пересдач в президентские дни.

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