Казанский ученик взял серебро на международной математической олимпиаде
Российская команда завоевала четыре золотые и две серебряные медали.
Ученик 11 класса лицея-интерната №2 Максим Большаков завоевал серебряную медаль на международной математической олимпиаде, которая проходит в Шанхае с 10 по 21 июля. Новостью поделилось управление образования Казани.
На счету шести старшеклассников, представлявших Россию в этом году - четыре золотые и две серебряные медали. Участники выполняли два письменных тура и решали шесть сложных задач.
В управлении образования напомнили, что Максим уже был победителем международной олимпиады Romanian Master of Mathematics, национальной математической олимпиады в Китае и призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Педагоги поздравили школьника с заслуженной победой.
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