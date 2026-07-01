Образование
1 июля 12:53
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«Вечерняя Казань»

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КФУ попал в десятку вузов с самой высокой зарплатой выпускников-экономистов

Средний доход закончивших обучение в этой сфере составляет 130 тысяч рублей.

КФУ попал в десятку вузов с самой высокой зарплатой выпускников-экономистов

Автор фото: Исламия Баянова / пресс-служба КФУ

Казанский федеральный университет занял 10-е место в списке вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов. Рейтинг составили аналитики SuperJob.

Средний доход закончивших обучение в КФУ на этом направлении за последнее время вырос на 10 тысяч рублей и на данный момент составляет 130 тысяч. В основном выпускники остаются работать в Казани после окончания вуза — таких оказалось 75 процентов.

Первое место в списке стабильно удерживает МГИМО с зарплатой в 230 тысяч рублей, на втором месте оказалась ВШЭ с показателем в 200 тысяч, на третьем — Финансовый университет при правительстве России и МГУ. Выпускники обоих вузов в среднем получают по 195 000 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что КФУ и Университет Иннополис попали в топ-10 ИТ-вузов России. Выпускники этих направлений зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц.

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