В список также вошли КГМУ, КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В топ-100 лучших университетов России 2026 года вошли целых четыре казанских вуза, в частности, КФУ занял 20-ю строчку перечня. Эту позицию в списке по версии рейтингового агентства RAEX он удерживает второй год.

Также среди казанских вузов отличились еще три учреждения. КГМУ оказался на 51-й строчке, ухудшив свои позиции относительно прошлого года на три пункта. Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева (КАИ) опустился на девять позиций вниз, заняв 69-е место. В рейтинг вошел и КНИТУ-КХТИ — он оказался на 77-й строчке (результат прошлого года — 68-я позиция).

Первое место традиционно досталось МГУ, второе — «Бауманке», а третье — МФТИ. Всего в топе оказались вузы из 30 регионов России.

Ранее КФУ занял 16-е место среди вузов с лучшей репутацией у работодателей. Помимо Казани среди регионов работодатели ценят выпускников из Томска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

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