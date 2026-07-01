Когда в школах начнут проводить уроки «Духовно-нравственной культуры России»
По новому предмету уже готовят учебные пособия.
Со второго полугодия 2026/2027 учебного года в пятых классах введут предмет «Духовно-нравственная культура России» в количества 17 часов, а с 2027/2028 учебного года он появится в шестых и седьмых классах — по 34 часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
Он отметил, что по новому предмету также готовятся учебники. На уроках дети будут изучать биографию и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, ученых, военных, в частности — героев СВО. Благодаря этому у школьников должно сформироваться мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
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