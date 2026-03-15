Когда в школах пройдут последние звонки
В программу хотят включить церемонию поднятия российского флага.
В Минпросвещения России заявили, что последние звонки в школах прозвенят 26 мая. Об этом пишет РИА Новости.
Среди нововведений то, что в программу мероприятия намерены включить поднятие российского флага, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей, выступления родителей — участников спецоперации и тех, кого удостоили госнаград.
А выпускные экзамены стартуют не раньше 1 июня. С этого года их содержание привели в полное соответствие со школьным курсом, чтобы выпускники могли в полной мере продемонстрировать полученные знания.
Ранее сообщалось, что школьникам будут снижать баллы на ЕГЭ за использование слова «кринж». В экзаменационных работах подобная лексика недопустима.
