Образование
15 марта 16:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Когда в школах пройдут последние звонки

В программу хотят включить церемонию поднятия российского флага.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Минпросвещения России заявили, что последние звонки в школах прозвенят 26 мая. Об этом пишет РИА Новости.

Среди нововведений то, что в программу мероприятия намерены включить поднятие российского флага, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей, выступления родителей — участников спецоперации и тех, кого удостоили госнаград.

А выпускные экзамены стартуют не раньше 1 июня. С этого года их содержание привели в полное соответствие со школьным курсом, чтобы выпускники могли в полной мере продемонстрировать полученные знания.

Ранее сообщалось, что школьникам будут снижать баллы на ЕГЭ за использование слова «кринж». В экзаменационных работах подобная лексика недопустима.

