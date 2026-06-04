Образование
4 июня 09:23
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«Вечерняя Казань»

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Количество иностранных студентов в России превысило 420 тысяч

Целевой ориентир зафиксирован в 500 тысяч обучающихся из других стран.

Количество иностранных студентов в России превысило 420 тысяч

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В российских вузах сейчас обучаются 422 тысячи иностранных студентов, заявила на ПМЭФ замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Ее слова передает ТАСС.

Целевой ориентир в 500 тысяч иностранных обучающихся зафиксирован в указе главы государства от 2024 года.

Ранее сообщалось, что в высших учебных заведениях и колледжах Казани обучаются 164 тысячи студентов, в том числе 17 032 иностранца. Больше всего студентов приехали из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Индии и Китая. Около половины иногородних студентов приехали из других районов Татарстана, а 47 тысяч человек приехали учиться в Казань из других городов и регионов страны.

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