Количество иностранных студентов в России превысило 420 тысяч
Целевой ориентир зафиксирован в 500 тысяч обучающихся из других стран.
В российских вузах сейчас обучаются 422 тысячи иностранных студентов, заявила на ПМЭФ замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Ее слова передает ТАСС.
Целевой ориентир в 500 тысяч иностранных обучающихся зафиксирован в указе главы государства от 2024 года.
Ранее сообщалось, что в высших учебных заведениях и колледжах Казани обучаются 164 тысячи студентов, в том числе 17 032 иностранца. Больше всего студентов приехали из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Индии и Китая. Около половины иногородних студентов приехали из других районов Татарстана, а 47 тысяч человек приехали учиться в Казань из других городов и регионов страны.
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