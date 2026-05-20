Лицеист из Казани поедет на Международную математическую олимпиаду в Шанхае
Ученик представит Россию на интеллектуальных состязаниях.
С 10 по 20 июля в Шанхае пройдет Международная математическая олимпиада. На ней Россию представит ученик 11-го класса лицея-интерната № 2 из Казани Максим Большаков, сообщили в управлении образования города. Участников ждут два письменных тура, им предстоит решить шесть сложных задач в течение двух дней.
Максим ранее уже выигрывал в международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, национальной математической олимпиаде в Китае, а также стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Ранее сообщалось, что учителям татарского языка выплатят по 115 тысяч за подготовку олимпиадников. Планируется перейти с грантовой системы к прямым выплатам.
