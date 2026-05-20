Образование
20 мая 22:06
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Лицеист из Казани поедет на Международную математическую олимпиаду в Шанхае

Ученик представит Россию на интеллектуальных состязаниях.

Лицеист из Казани поедет на Международную математическую олимпиаду в Шанхае

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 10 по 20 июля в Шанхае пройдет Международная математическая олимпиада. На ней Россию представит ученик 11-го класса лицея-интерната № 2 из Казани Максим Большаков, сообщили в управлении образования города. Участников ждут два письменных тура, им предстоит решить шесть сложных задач в течение двух дней.

Максим ранее уже выигрывал в международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, национальной математической олимпиаде в Китае, а также стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Ранее сообщалось, что учителям татарского языка выплатят по 115 тысяч за подготовку олимпиадников. Планируется перейти с грантовой системы к прямым выплатам.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

скриншот видео
Бердымухамедову показали подаренного Минниханову пять лет назад алабая

Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.