Министр Кравцов попросил добавить образовательные ресурсы в «белые списки»
По словам главы ведомства, одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других россиян к необходимым образовательным платформам.
Минцифры России призвали включить образовательные сайты и цифровые сервисы в «белые списки», с идеей в своих соцсетях выступил глава ведомства Сергей Кравцов.
Министр заметил, что во время замедления к Интернету одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других россиян к необходимым образовательным платформам. Поэтому в «белые списки» предлагается добавить сервисы Минпросвещения.
По словам Кравцова, добавить можно официальный сайт министерства, цифровые помощники ученика, педагога и родителя, портал «Цифровая образовательная среда ДПО», конструкторы рабочих программ и учебных планов, а также ряд других образовательных порталов.
Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов говорил, что в белые списки включат практически все онлайн-ресурсы, которыми россияне пользуются в повседневной жизни. При отключении интернета запрет налагают лишь на один процент ресурсов, через которые возможно управление беспилотниками или исполнение террористических актов.
